В Шереметьево пассажир из-за духоты открыл аварийный люк самолёта

В подмосковном аэропорту Шереметьево пассажир рейса Москва — Анталья не выдержал духоты и открыл аварийный люк самолёта. Отмечается, что отправление рейса сильно задержали — всё это время пассажиры находились внутри раскалённого на солнце лайнера, пишет Mash.

По словам очевидцев, в лайнере отказала система кондиционирования. В результате пассажиры два часа сидели на своих местах без возможности подышать свежим воздухом. Некоторые из них теряли сознание. Один из пассажиров не выдержал такого положения дел и открыл аварийный люк.

Правда, легче людям не стало. При открытии двери был выпущен надувной трап, и компании пришлось заменить самолёт. В итоге вылет задержали на ещё больший срок. Что стало со смельчаком, на текущий момент неизвестно.

Ранее в Благовещенске задержали вылет пассажирского самолёта в Москву из-за сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. Его автором оказался один из пассажиров — демобилизовавшийся солдат-срочник.