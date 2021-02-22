В Сеть попало видео гонки Путина и Лукашенко на снегоходах

https://static.news.ru/photo/5210a08e-7520-11eb-ad37-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров покатались на лыжах на Красной Поляне. Видео появилось в Сети.

На один из склонов курорта лидеры двух стран добирались на снегоходах. Лукашенко вырвался вперёд и приехал первым. Однако уже на самом спуске первым был Путин. Главы государств во время катания поприветствовали отдыхающих на Красной Поляне, помахав им, и тут же вернулись к катанию.

Александр Лукашенко приехал в Сочи для проведения приговоров с Владимиром Путиным. В ходе мероприятия он поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Россия оказывает белорусским властям. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер».

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается. В свою очередь Лукашенко поблагодарил Кремль за помощь экономике Белоруссии, писал NEWS.ru.