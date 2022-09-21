В Сербии отреагировали на частичную мобилизацию в России Сербский политолог Гайич о мобилизации: Россия слишком долго себя сдерживала

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Военный билет призывника в сборном пункте Военного комиссариата

Объявление в России частичной мобилизации — «долгожданное решение», так как «после Изюма надо было что-то менять», заявил сербский политолог Стеван Гайич. Эксперт выразил мнение, что принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение — единственно верное, так как «Запад хочет уничтожить и расчленить» страну. По его словам, конфликт эскалировал Запад, отправляя своих военных в Харьковскую область.

После Изюма нужно было что-то менять. Как всегда, Россия отвечает на вызов, но сама их не ставила. Это единственный верный шаг, может и запоздалый, для победы. Для России это вновь отечественная война: РФ хотят уничтожить, расчленить, что станет катастрофой для сербского народа, для союзников России в Азии, Южной Америке, Африке. Это ясный сигнал НАТО, что РФ уже не шутит, — рассказал Гайич.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу при этом подчеркнул, что будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.