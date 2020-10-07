В Счётной палате отвели 100 лет на обеспечение жильём сотрудников МВД

https://static.news.ru/photo/7772ec10-08ab-11eb-8cd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата РФ намерена проверить процесс обеспечения жильём сотрудников МВД.

Аудитор СП Олег Савельев в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил, что при текущей динамике на решение жилищного вопроса для сотрудников органов правопорядка уйдёт 100 лет. Такой неутешительный прогноз связан с недостатком финансирования.

Савельев указал, что на 1 июля 2019 года МВД зарегистрировало около 94 тысяч нуждающихся в жилье, передаёт пресс-служба палаты. На решение этой проблемы в 2020 году выделили 6,5 млрд рублей, этого хватит примерно на 1100 сотрудников. В проекте бюджета до 2023 года соответствующие расходы сократили.

Кроме того, аудитор упомянул о сокращении трат на профессиональную переподготовку. По его мнению, кабмин не обеспечивает финансирование мер, которые должны повысить престиж правоохранительной службы.

Результаты проверки обеспечения жильём сотрудников органов правопорядка Счётная палата представит в 2021 году.

Ранее глава СП Алексей Кудрин заявил, что по итогам 2020 года ВВП России снизится немного сильнее актуального макропрогноза — в пределах 4–5%, писал NEWS.ru.