В Самаре школьников накормили супом с пауками

Родители детей самарской школы № 116 жалуются на качество питания. Одна из матерей заявила, что только на предыдущей неделе её ребёнок несколько раз вылавливал из супа пауков. Об этом сообщает портал 63.ru.

В итоге ученик четвёртого класса оставался голодным. Начата проверка этих заявлений. Вопрос организации и качества питания школьников взят на контроль, отметили в местном департаменте образования.

Руководителя комбината школьного питания уже проинформировали об этой ситуации. Помимо этого, с директора школы запросили объяснительную записку.

Ранее Роспотребнадзор обнародовал список продуктов, которыми запрещается кормить учеников в школьных столовых. Это макароны по-флотски с мясным фаршем, блинчики с мясом и творогом, а также сырокопчёная колбаса.

В список запрещённых продуктов также попали грибы, сало, маргарин, паштеты, жареные во фритюре продукты. Кроме того, запрещено кормить детей в школьных столовых яйцами водоплавающих птиц, мясом диких животных, арахисом, карамелью, кремовыми кондитерскими изделиями.