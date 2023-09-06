В Рыбной ассоциации успокоили россиян из-за возможного дефицита устриц Глава Рыбной ассоциации Фомин: устриц продолжат поставлять из Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Производство устриц в Приморье составляет только 50-60% от общего количества в России, успокоил россиян из-за новостей о возможном дефиците продукта директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Комментируя ситуацию «360», он подчеркнул, что остальную половину добывают в Черном море, в том числе в Крыму, откуда их продолжат поставлять.

Пока речь идет о единичных сигналах. Затронет ли это в целом все Приморье, пока неизвестно. Но даже если это действительно так, то в Приморье производят примерно 50-60% устриц. Остальное производство — в Черном море, в том числе в Крыму, — пояснил эксперт.

Информация о риске дефицита появилась на фоне ливней в Приморье, которые сделали морскую воду менее соленой. Из-за этого начали гибнуть моллюски. Эксперт уточнил, что пока неизвестно, как природный катаклизм отразится на объемах производства устриц. Фомин подчеркнул, что на внутреннем рынке потребление данного морепродукта низкое и составляет в среднем одну устрицу на человека в год.

Если даже не удастся один год съесть одну устрицу в среднем одному человеку — я думаю, ничего страшного. <...> Это не тот продукт, который стоит сильного внимания. Бывают природные катаклизмы, к сожалению, человек от этого не застрахован, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в России ожидается дефицит лапши быстрого приготовления «Доширак». Его причиной стало падение курса рубля, сокращение отгрузок и нехватка кадров на заводе.