«В русских видят врагов»: член СПЧ объяснил преступность среди мигрантов Член СПЧ Кирилл Кабанов: выходцы из Средней Азии видят в русских врагов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

МВД отчиталось о росте числа преступлений среди мигрантов за три года. С 2019 по 2022 год число преступлений, совершенных уроженцами ближнего зарубежья, увеличилось на треть. Криминальный антирейтинг возглавляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Вместе с тем нередко заявляется, что по сравнению с местными жителями мигранты совершают меньше преступлений. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов поделился с NEWS.ru своим мнением о том, насколько обоснованна боязнь мигрантов и что с этим делать.

Из-за мигрантов в РФ растет число тяжких преступлений

— Утверждения о том, что на мигрантов приходится небольшой процент преступности, совершенно неправильные. Это оправдания «работорговцев», людей, которые торгуют мигрантами.

Да, в целом преступлений с их стороны мало, у нас мигрантов меньше 6% от всего населения. Но плотность преступлений в их среде превышает таковую у россиян. К тому же у россиян основной вид преступлений — экономические, а у них — насильственные.

Взять, например, сексуальные преступления: у них на их родине за изнасилование — кровная месть, а здесь они к этому относятся иначе.

Есть закрытая статистика, по которой в России в целом происходит рост преступности среди несовершеннолетних, растет и количество тяжких преступлений (убийств, изнасилований). Это происходит за счет трудовых мигрантов, выходцев из Средней Азии.

Вот вы идете по улице, навстречу вам идет компания мигрантов, по их представлениям, вы — иноверец. А еще есть криминальная идеология АУЕ («Арестантский уклад един», криминальная субкультура, признана в России экстремистским движением, деятельность запрещена. — NEWS.ru), которую они разделяют. Среди россиян сторонников АУЕ меньше, чем в среде этнических групп.

Если мы возьмем реальный срез, то получим статистику, которая покажет реальную угрозу безопасности наших граждан. Сейчас у нас не может быть такой статистики, потому что мигранты, получившие паспорт РФ, в нее не попадают.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Видят в русских врагов?

— Преступность среди мигрантов будет расти и дальше. Потому что они никак не интегрируются. У них есть четкое представление — которое сложилось при участии западного мира — о том, что мы являемся империей, которая развивалась на их территориях.

Это же повторяется американская история с чернокожими. Мигранты приходят к нам как к наследникам СССР и говорят: «Вы нас угнетали». Молодежь из постсоветских стран приезжает в Россию уже агрессивно настроенной, у них изначально есть криминальная мотивация: в русских они видят врагов.

Сколько заводов было построено в Средней Азии при СССР, сколько каналов было прорыто... Они этого не знают, потому что им об этом никто не говорит. Но Россия ведь единственная страна, которая вкладывалась в другие территории, а не воровала у них, в отличие от многих других стран, например, Франции.

Но при этом мы получаем сейчас такую ситуацию, когда огромному количеству народов внутри страны — башкирам, татарам, народам Северного Кавказа — пытаются внушить в головы, что на самом деле они великие народы, которые отдельны от России.

Навязывание враждебной нам идеологии — это одна из причин высокой преступности со стороны мигрантов. Но есть еще много факторов. Например, бедность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди таджиков преступность самая высокая

— Наиболее агрессивно к россиянам настроены таджики. Они в этом на первом месте. Да, последняя статистика МВД говорит о том, что преступность выше среди узбеков, но если посмотреть на места лишения свободы — то там больше всего именно таджиков.

К тому же надо учитывать, что статистика МВД не охватывает тех, кто получил российское гражданство. А среди граждан Таджикистана таких сейчас больше всего. 70–80% получающих российское гражданство — таджики. Потому что у них тут сильная диаспора.

Чаще всего таджики попадаются на наркотиках. Дело и в афганском трафике, и у них самих опиаты выращиваются. Что до насильственных преступлений — тут они тоже в лидерах.

Когда мы говорим о преступности, нужно учитывать уровень образования, уровень внутренней агрессии. Русофобия насаждается там прежде всего среди самых бедных, а уровень бедности там высокий. Таким образом, русофобия идет вместе с радикальным исламизмом, отсюда и эта вся криминальная история.

В России нужно обеспечить этнокультурный баланс

— Как говорится, у нас в своем дворе проблем много, а зачем мы еще привозим? Нам это надо?

МВД не справляется. В нашем МВД нет ни сил, ни средств, в том числе бюджетных, для того чтобы бороться с этнической преступностью.

Как бороться с преступностью среди мигрантов? Первое, что нужно сделать, — это убрать этнические анклавы. Как это можно сделать? В Швейцарии и Дании законы по этому поводу очень жесткие. Там, например, в одной школе не может быть больше 5% иностранных учеников, в кондоминиум нельзя поселиться без согласия соседей и так далее.

Второе — нужно усилить МВД. Нужно готовить специалистов, которые знают их языки и обычаи. Причем это ни в коем случае не должны быть сотрудники из числа выходцев из Средней Азии.

Третье — вводить режим контролируемого пребывания. Нужно еще и ограничить переселение иностранцев. Ведь они же привозят с собой семьи. А надо так: приехал работать — тогда получай деньги, плати налоги и уезжай.

Вам понравится, если у вас на детской площадке будут резать барана? А если в библиотеке будут танцевать лезгинку? У нас есть свои традиции, своя история. Нужен этнокультурный баланс, о чем говорил президент.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение по мигрантам давно приняли за нас

— Мы с вами живем в мире капитализма, где вся история крутится вокруг прибыли, а мигранты являются основой зарабатывания денег, потому что с ними можно экономить на налогах. Мы с вами пытаемся найти решение проблемы, но решение уже давно приняли за нас.

Читайте также:

«Залез в кровать, склонял к сексу»: мигранты пугают РФ, что с ними делать

Некоторые вообще не понимают по-русски: как учатся дети мигрантов в школах

Новый Черкизон? Чем живет рынок «Садовод» после драки мигрантов с полицией