https://static.news.ru/photo/119ec81e-4916-11ea-8a63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Смоленской епархии РПЦ предупредили о мошенниках, продающих амулеты и «освящающих» маски от коронавируса. Объявление от «шаманов» появилось в Интернете.

Освящение амулетов и противовирусных масок священником для «увеличения их зоны действия» является кощунственным, — говорится в сообщении на официальном сайте епархии.

РПЦ считает, что эти заявления мошенников противоречат учению церкви о святости и освящении.

В епархии призвали жителей региона быть осторожными, беречь себя и не доверять подобным обещаниям злоумышленников.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что медицинские маски не защищают от коронавируса.

Представители организации подчеркнули, что маска может снизить риск заражения, однако она должна использоваться вместе с другими превентивными мерами. Среди них — гигиена рук и соблюдение дистанции не менее одного метра между собой и окружающими.