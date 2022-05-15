В РПЦ осудили увлечение россиян компьютерными играми Митрополит Иларион: церковь отрицательно относится к компьютерным играм

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Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к компютерным играм. Причиной является возможность формирования зависимости от них у людей. Об этом в эфире теленкала «Россия 24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, потому что компьютерные игры несут в себе опасность зависимости. Компьютерные игры — это своеобразный наркотик, поэтому с точки зрения церкви компьютерные игры в целом влияют отрицательно на психику людей, — сказал Иларион.

Он также добавил, что именно по этой причине церковь не участвует в создании компьютерных игр, равно как и в проивзосдтве наркотиков. поскольку «считает наркотическую зависимость глубоко опасной для человека».

Митрополит полагает, что что чаще всего увлечённость компьютерными играми наблюдается у детей и подросктов, хотя осваивать виртуальный мир предпочитат и некоторые взрослые. Иларион считает, что игра способна выбить человека из его нормального состояния, погрузить в иллюзорный мир, в связи с чем человек окажется зависим от игр, как в ситуациях, когда он становится зависим от алкоголя и наркотиков.

Ранее стало известно о том, что учёные Каролинского института в Швеции провели новое исследование, которое показало, что увлечение видеоиграми может способствовать развитию умственных способностей у детей. Для этого специалисты в течение двух лет наблюдали за детьми в возрасте 9–10 лет. Выяснилось, что у детей, которые отдавали предпочтение компьютерным играм, уровень IQ увеличился примерно на 2,5 балла.