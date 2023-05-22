В РПЦ опровергли информацию о ДТП с участием Aurus патриарха Кирилла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Автомобиль патриарха Московского и всея Руси Кирилла не попадал ни в какую аварию, заявил «Интерфаксу» источник в патриархии. По его словам, в 09:50 автомобиль священнослужителя подъезжал к храму Христа Спасителя. О том, что автомобиль патриарха попал в ДТП, ранее сообщил Telegram-канал Baza.

Эти сообщения не соответствуют действительности. В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя, — сказал собеседник агентства.

Как сообщала Baza, утром 22 мая на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка машина марки Aurus врезалась в Volvo. Как утверждали авторы сообщения, Aurus принадлежит патриарху Кириллу. По данным Telegram-канала SHOT, в результате аварии никто не пострадал. При этом авторы Telegram-канала «112» утверждают, что один человек после ДТП обратился за медицинской помощью.

Ранее стало известно, что первый замминистра финансов Леонид Горнин попал в аварию на мотоцикле. Он двигался по Рублевскому шоссе в Москве, но внезапно врезался в каршеринговый автомобиль Audi A3. В результате чиновник попал в больницу с переломом ноги. Женщина, находившаяся за рулем Audi, не пострадала.