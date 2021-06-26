В РПЦ заявили, что изнасилование не причина для аборта

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в РПЦ не считают изнасилование основанием для аборта. Такое заявление он сделал в эфире государственного телеканала «Россия 24».

Мнение церкви заключается в том, что даже если девушка забеременела в результате изнасилования, это не причина для того, чтобы делать аборт, — сказал он.

По его словам, церковь уже работала с подвергшимися насилию женщинами, которые выносили ребёнка. Он уверен, что малыш принёс им счастье.

Представитель РПЦ добавил, что с точки зрения организации абсолютную ценность несёт любая человеческая жизнь, вне зависимости от обстоятельств зачатия.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме, призвал законодателей ограничить суррогатное материнство для россиян и «положить предел» использованию этой услуги для иностранцев. По словам патриарха, недопустимо продавать материнский потенциал за границу в то время, как в России наблюдается сокращение населения.