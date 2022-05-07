В Ростуризме опровергли массовую отмену бронирований в отелях Крыма

Севастополь, Крым / Фото Dmetsov Alexey / Shutterstock.com

В Ростуризме опровергли информацию о массовой отмене бронирований в отелях Крыма. В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что регион остаётся одним из главных туристических направлений для россиян в майские праздники.

На майские праздники полуостров остаётся в топе курортов среди россиян. По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четырёх и пяти звёзд — около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%. В целом на май — июнь бронирования в Крыму идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку, — рассказали представители Ростуризма.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков ранее сообщил, что российские путешественники начали массово отменять бронирования в отелях Крыма на май и июнь. По его словам, это связано с решением Росавиации о закрытии аэропортов на юге страны.

В такой ситуации, по мнению Волкова, отельерам полуострова нужна срочная поддержка властей. В качестве одной из таких мер он назвал отправку сотрудников госкорпораций и госкомпаний на отдых в Крым с субсидированием со стороны правительства.