В Ростуризме опровергли информацию о массовой отмене бронирований в отелях Крыма. В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что регион остаётся одним из главных туристических направлений для россиян в майские праздники.

На майские праздники полуостров остаётся в топе курортов среди россиян. По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четырёх и пяти звёзд — около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%. В целом на май — июнь бронирования в Крыму идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку, рассказали представители Ростуризма.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков ранее сообщил, что российские путешественники начали массово отменять бронирования в отелях Крыма на май и июнь. По его словам, это связано с решением Росавиации о закрытии аэропортов на юге страны.

В такой ситуации, по мнению Волкова, отельерам полуострова нужна срочная поддержка властей. В качестве одной из таких мер он назвал отправку сотрудников госкорпораций и госкомпаний на отдых в Крым с субсидированием со стороны правительства.