Россияне начали массово отменять бронирование в отелях Крыма

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские путешественники начали массово отменять бронирования в отелях Крыма на май и июнь, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Это связано с решением Росавиации о закрытии аэропортов на юге страны.

На лето отели загружены пока на 40–45%, а в некоторых объектах бронирование доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирования на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов, — сказал он.

В такой ситуации, по его словам, отельерам полуострова нужна срочная поддержка властей. В качестве одной из мер поддержки Волков назвал отправку сотрудников госкорпораций и госкомпаний на отдых в Крым с субсидированием от правительства.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в свою очередь, рассказал, что сезон в Крыму будет очень слабым. Отельеры могут рассчитывать в лучшем случае лишь на половину загрузки, отметил он. Тем временем цены в отелях Крыма в мае вернулись к уровню прошлого года.

Мы ожидаем, что цены будут еще ниже, чем год назад. Однако наша практика показывает, что слишком сильное снижение цены не всегда влияет на спрос. Туристов цены устраивают, они просто не могут добраться, — пояснил эксперт.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центра России до 03:45 мск 13 мая. Полёты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.