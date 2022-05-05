Росавиация продлила ограничения на полёты в аэропорты юга России до 13 мая

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Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центра России продлён до 03:45 мск 13 мая. Как говорится в сообщении на сайте Росавиации, полёты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — сказано в сообщении.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» ранее отменила полёты в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, сообщается на сайте перевозчика. Причиной отмены называется закрытие воздушного пространства европейских стран. Других пояснений не приводится.

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых задержаний и арестов воздушных судов РФ за границей в рамках введённых санкций.