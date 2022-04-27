«Уральские авиалинии» отменили полёты в четыре страны СНГ до 29 октября «Уральские авиалинии» отменили полёты в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила полёты в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, сообщается на сайте перевозчика. Причиной отмены называется закрытие воздушного пространства европейских стран. Других пояснений не приводится.

В связи с закрытием воздушного пространства европейских стран авиакомпания вынуждена отменить рейсы <...> из/в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых задержаний и арестов воздушных судов РФ за границей в рамках введённых санкций. Россиянам посоветовали рассмотреть альтернативные маршруты для возвращения домой. В ведомстве добавили, что полёты российских авиакомпаний внутри страны продолжаются без ограничений.

После этого «Аэрофлот» объявил о приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта. В авиакомпании сообщили, что с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допустят на рейс с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта. Возврат стоимости неиспользованных билетов можно произвести в любое время до конца 2022 года или переоформить их без штрафов на другой маршрут. Как пояснили в компании, решение о приостановке авиарейсов было принято «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов».