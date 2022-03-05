Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ приостановить рейсы за рубеж

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

Данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом, — говорится в сообщении.

Рекомендация касается зарегистрированных в реестрах иностранных государств воздушных судов в рамках договора о лизинге с иностранной организацией. Также этим воздушным судам рекомендуется с 8 марта временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территориях иностранных государств в пункты на территории России. При этом россиянам посоветовали рассмотреть альтернативные маршруты для возращения домой.

В ведомстве добавили, что полёты российских авиакомпаний внутри страны продолжаются без ограничений.

27 февраля ЕС запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.