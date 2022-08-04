В российских аптеках закончился урологический препарат дриптан В российских аптеках закончился урологический препарат дриптан для детей младше 14 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских аптеках закончился урологический препарат дриптан, необходимый детям с травмами и опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря, пишет «Коммерсант». Ввоз препарата приостановлен до второго квартала 2023 года: это единственный препарат, разрешенный для пациентов младше 14 лет, и в связи с перебоями без лечения могут остаться десятки и сотни тысяч детей.

В июле препарат пропал из аптек Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской, Смоленской, Владимирской, Ростовской областей, а также Красноярского, Краснодарского и Пермского краев, Чечни, Ингушетии и Татарстана. Дриптан необходим детям с травмами позвоночника, спинного мозга, опухолями позвоночника, органическими поражениями и функциональными нарушениями мочевого пузыря, в том числе энурезом. В компании Abbott, производящей дриптан, заявили, что намерены возобновить поставки в максимально короткие сроки, объяснив перебои «обновлением производственных процессов»,

Детский уролог-андролог Анна Щедрина отмечает, что заменить дриптан нечем: препараты похожего действия не разрешены или прямо запрещены инструкциями для применения у детей. По ее словам, в случае остановки поставок может вырасти доля несовершеннолетних с хронической болезнью почек и тяжелыми формами недержания мочи. В свою очередь, главный внештатный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов отмечает, что в целом пациентов, которым показан именно этот лекарственный препарат, в мире немного, и существуют групповые аналоги этого препарата, в том числе российского производства. По его словам, два препарата могут применяться с 18 лет и еще один — с 14 лет. Детям до 14 лет назначение групповых аналогов возможно по решению врачебной комиссии.

Ранее стало известно, что в 2025–2026 годах на рынке может появиться российский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Он станет отечественным аналогом самого дорогого в мире препарата «Золгенсма», одна доза которого стоит более $2 млн. Сообщивший об этом главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергей Куцев также отметил, что поставки из-за границы лекарств для лечения редких заболеваний у детей продолжаются и никто не станет их останавливать.