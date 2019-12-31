https://static.news.ru/photo/227d9fc4-2c89-11ea-b105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России с 1 января 2020 года вступил в силу запрет на выгул без намордника и поводка собак из списка потенциально опасных пород.

Исключение составляют случаи, когда животные находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу. При этом о наличии потенциально опасной собаки должна быть сделана предупреждающая табличка при входе, передаёт АГН «Москва».

В июне 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым был утверждён список потенциально опасных собак. В него вошли 12 пород и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы. В перечень также включены используемые для травли и аборигенные породы.

Ранее NEWS.ru писал, что человек может заразиться от собак смертельно опасной болезнью — эхинококкозом. Причём заболевание могут передавать не только бродячие собаки, но и домашние питомцы.