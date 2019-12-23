https://static.news.ru/photo/ff17cf5a-25f3-11ea-801e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ivanovgood/pixabay.com

Человек может заразиться от собак смертельно опасной болезнью — эхинококкоз. Причём заболевание могут передавать не только бродячие собаки, но и домашние питомцы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Заболевание протекает у людей в тяжелых формах, поражая органы и приводя к инвалидности или летальному исходу. Проявиться оно может даже через несколько лет. У больного усиливаются аллергии, пробуждаются «спящие» инфекции, например, туберкулез, возникают зуд, головная боль, снижение работоспособности, — отметило издание.

При заболевании в печени, а иногда в других внутренних органах могут появится образования с личинками ленточных червей Echinococcus.

Заразится эхинококкозом можно напрямую от собак или от предметов, с которыми животное контактировала: при сборе фруктов, зелени, ягод, питье воды, а также выделки шкур, пояснило издание.

Чтобы не заразиться этим опасным заболеванием Роспотребнадзор призывает тщательно следить за гигиеной — мыть руки и продукты, не позволять питомцу спать в кровати и облизывать лицо, кроме того, важно вовремя обследовать животное.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из Мельбурнского университета сообщили, что каждый пятый человек на Земле заражён опасным паразитом — токсокарой. Червь передается человеку от домашних животных.