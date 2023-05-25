В России зафиксировали дефицит управленцев «Коммерсант»: массовая эмиграция и запрос на новые навыки привели к дефициту управленцев

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Российские рекрутинговые агентства столкнулись с недостатком управленческих кадров в стране, пишет «Коммерсант». Это обусловлено широкой эмиграцией руководителей и необходимостью новых компетенций.

Специфические управленческие навыки стали не менее значимым фактором. Управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина пояснила, что сейчас требуются лидеры, которые способны эффективно и быстро решать проблемы в условиях ограниченного времени и доступа к информации и готовы начать все заново в случае, например, введения новых санкций или прерывания логистических цепочек.

Для привлечения кадров на вакантные позиции компании готовы предложить высокую заработную плату, возможность удаленной работы или совмещения должностей, а также изменение структуры отделов.

Наиболее остро нехватка топ-менеджеров ощущается в компаниях, работающих в областях нефтедобычи, металлургии, химического производства и агробизнеса.

Ранее сообщалось, что уровень дефицита работников в российской промышленности достиг рекордного уровня с 1996 года. Самая тяжелая ситуация с кадрами наблюдается в легкой промышленности. В апреле 35% опрошенных предприятий заявили о недостатке рабочих.