В России за сутки от коронавируса умерли 238 человек

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По данным на утро 2 ноября, 10 360 россиян за минувшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это число немного превысило аналогичную статистику за предыдущие 24 часа — тогда сообщалось о 10 259 выздоровевших. В общей сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, выявлено 1...