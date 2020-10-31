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В России за сутки от коронавируса умерли 238 человек

10:54, 02 ноября 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Жертвами коронавируса за прошедшие сутки в России стали 238 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 28 473 летальных исхода.

Вылечились от COVID-19 за минувшие 24 часа 10 360 пациентов. В общей сложности болезнь побороли 10 360 заболевших.

К 2 ноября российские врачи выявили 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. За всё время пандемии заболели 1 655 038 граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что автор модели прогнозирования ситуации с COVID-19, глава Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» Алексей Боровков озвучил научный прогноз по выходу Москвы на пик заболеваемости. По его словам, он придётся на 14 декабря.

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