В России за сутки от коронавируса излечились 9866 человек

https://static.news.ru/photo/83af1bd4-b558-11eb-bab6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции излечились 9866 человек, что стало максимум за месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Доля выписанных пациентов осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся. В Санкт-Петербурге по выздоровлению были выписаны 1676 пациентов, в Московской области — 551, в Ингушетии — 263, в Псковской области — 208, в Саратовской области — 204.

По числу новых случаев заражения наименьший прирост был зафиксирован за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Еврейском автономной области (0,02%) и Республике Тыва (0,03%).

В Москве коронавирусом заразились за сутки 3073 человека, в Московской области было зафиксирован 671 новый случай, в Санкт-Петербурге — 749, в Ростовской области — 205, в Воронежской области — 131, в Нижегородской области — 125.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки составило 364 человека. Условная летальность осталась на уровне 2,34%. В Петербурге умерли 34 человека, в Нижегородской области болезнь не смогли победить 16 пациентов, в Самарской области — 15, в Ростовской области — 13, и по 12 человек в Алтайском и Красноярском краях, в Москве скончались 58 человек.

Всего за всё время пандемии в России коронавирусом заразились 4 931 691 человек, в Москве число инфицированных достигло 1 134 308. Болезнь смогли победить 4 547 500 человек, всего с начала пандемии умерли 115 480, в Москве — 19 186.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что в ближайшие два месяца уровень заболеваемости коронавирусом в России будет зависеть от погоды. Так, если она будет жаркой и сухой, то передача вируса от человека к человека снизится, поэтому удастся избежать всплеска заболеваемости, но если будут идти дожди и люди будут коллективно собираться по домам или в больших помещениях, то это будет способствовать активному распространению COVID-19.