В России за сутки от COVID-19 умер 201 человек

https://static.news.ru/photo/1d22adb2-0a05-11eb-8538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За минувшие сутки в России от коронавируса умер 201 пациент. За всё время пандемии жертвами инфекции в стране стали 22,2 тысячи человек.

Наибольшее количество умерших от коронавируса приходится на долю Москвы — 5530 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 3184. Первую тройку замыкает Московская область, где от инфекции скончались 1397 человек.

За последние 24 часа выявлено 12,1 тысячи новых случаев заражения. Общее количество заболевших составляет более 1,2 млн человек.

Количество выздоровевших на данный момент превышает 1 млн человек. Из них более 7 тысяч человек были выписаны из больниц за последние сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидерство сохраняют США, где насчитывается более 7,6 млн случаев заражения. На втором и третьем местах Индия (свыше 6,9 млн) и Бразилия (более 5 млн) соответственно.

Всего в мире количество заболевших превышает 36,5 млн человек. За время пандемии умерли более миллиона пациентов и выздоровели 25,4 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Сергей Малозёмов связал осенний рост заболеваемости COVID-19 с недостатком витамина D. По его словам, витамин D напрямую не влияет на восприимчивость к инфекции, но укрепляет иммунитет. Осенью падает солнечная активность, поэтому организм начинает испытывать дефицит этого витамина.