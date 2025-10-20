Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:42

В России выступили с инициативой насчет Украины и исторических названий

В РВИО призвали использовать для Украины исторические географические названия

Киев Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM

Научный совет Российского военно-исторического общества призвал использовать исторические названия населенных пунктов на Украине, передает ТАСС со ссылкой на текст обращения. В РВИО подчеркнули, что одним из преступлений украинского правительства стало обнародование перечней писателей, поэтов, художников, композиторов и исторических личностей, обвиняемых в якобы «глорификации Российской империи».

В этой связи члены научного совета РВИО предлагают для борьбы с продолжающимся курсом киевского режима на «десоветизацию» и «дерусификацию» использовать в общественном пространстве, СМИ, школах, книгоиздании, интернет-пространстве (включая карты) исключительно исторические географические и топонимические названия, — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что нынешние украинские власти активно проводят политику дерусификации и милитаризации в детских садах на подконтрольных им территориях Харьковской области. Дошкольников с малых лет готовят к войне. Кроме того, в детских садах вытесняют русский язык.

