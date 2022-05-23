В России выросли продажи продуктов с истекающим сроком годности

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Россияне начали активнее покупать продукты с истекающим сроком годности, которые стоят дешевле, рассказала радиостанции «Говорит Москва» основатель интернет-магазина просроченных продуктов VSOK.SHOP Анастасия Колчина. По ее словам, продажи таких товаров растут начиная с марта, а заказы для магазина, работающего в основном в Москве и Подмосковье, поступают из Санкт-Петербурга и из таких регионов, как Поволжье и Урал. Кроме того, многие забирают заказы из пунктов выдачи, игнорируя доставку и пытаясь получить скидку, положенную в таких случаях.

То есть люди пытаются сэкономить насколько это возможно, — подчеркнула Колчина.

Ранее жительница московского района Щукино Мария Белова пожаловалась на постоянные драки за еду, выброшенную местным магазином «Дикси». По её словам, люди ругаются и устраивают возле мусорки стычки за просроченные продукты, при этом на бездомных они не похожи.

До этого национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с просьбой освободить от НДС торговые сети, если они передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Организация уверена, что эта мера позволит за пять лет сэкономить 1 млн тонн еды и накормить бесплатно 18 млн человек.