Минфину предложили способ накормить бесплатно 18 млн человек

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с просьбой освободить от НДС торговые сети, если он передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Организация уверена, что эта мера позволит за пять лет сэкономить 1 млн тонн еды и накормить бесплатно 18 млн человек, пишут «Известия».

Предложение поддержали крупные торговые сети, которые заявили, что эта мера может стать эффективным инструментом в борьбе с бедностью и голодом. Тем более что на сегодня передача еды на благотворительность обходится дороже, чем её отправка на полигон.

При этом председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев напомнил, что президент Владимир Путин ещё в прошлом году поручал обнулить налог на прибыль и НДС для благотворительных операций. Однако изменений так и не произошло.

Ранее депутаты выступили с инициативой готовить из просроченных продуктов корма для животных или делать удобрения. В настоящее время такие отходы утилизируются или захораниваются на мусорных полигонах. Сделать из них что-то полезное пока крайне затруднительно из-за административных барьеров.