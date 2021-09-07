Минфину предложили способ накормить бесплатно 18 млн человек

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с просьбой освободить от НДС торговые сети, если он передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Организация уверена, что эта мера позволит за пять лет сэкономить 1 млн тонн еды и накормить бесплатно 18 млн человек, пишут «Известия».
Предложение
При этом председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев напомнил, что президент Владимир Путин ещё в прошлом году поручал обнулить налог на прибыль и НДС для благотворительных операций. Однако изменений так и не произошло.
Ранее депутаты выступили с инициативой готовить из просроченных продуктов корма для животных или делать удобрения. В настоящее время такие отходы утилизируются или захораниваются на мусорных полигонах. Сделать из них что-то полезное пока крайне затруднительно из-за административных барьеров.