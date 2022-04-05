В Щукино пожаловались на драки возле мусорных баков за еду из «Дикси»

Жительница подмосковного Щукино Мария Белова пожаловались на постоянные драки за выброшенную магазином «Дикси» еду, сообщает «Газета.Ru». Люди ругаются и устраивают возле мусорки стычки за просроченные продукты. По словам девушки, это не бездомные.

Такое происходит почти каждый вечер. Как магазин «Дикси» открылся, так и началось всё. Это не бомжи. Сначала не было такой толпы, как на видео. Со временем собралось больше и больше. На видео это ещё маленькая толпа, к удивлению. Кулачных боев там, конечно, нет, но начинают толкать друг друга, отбирать что-то. Кричат матом и не матом. Даже когда сотрудник магазина вывозит паллету с мусором, он не успевает ещё отойти, люди прям налетают, — рассказала Белова.

Она добавила, что попытки поговорить с руководством магазина ни к чему не привели, хотя оно могло бы установить мусорные контейнеры рядом с самим «Дикси». Белова отметила, что, видимо, пора обращаться в Роспотребнадзор.

Ранее национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с просьбой освободить от НДС торговые сети, если он передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Организация уверена, что эта мера позволит за пять лет сэкономить 1 млн тонн еды и накормить бесплатно 18 млн человек.