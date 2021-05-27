В России введут штраф за сбор избыточных персональных данных

https://static.news.ru/photo/3406788a-492e-11ea-afc7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о введении штрафов для продавцов. Согласно нововведению, штрафовать будут за сбор избыточных персональных данных у покупателей, передаёт РИА Новости.

По словам политика, людей часто стали принуждать к предоставлению излишней информации о себе даже в случае, когда это совершенно необязательно для совершения операции.

Понятно, что нужно предоставить имя, фамилию при оформлении авиа или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию, — отметил глава правительства на заседании правительства.

Подобное поведение продавцов нарушает права потребителя, заметил Мишустин, поэтому теперь во избежание таких ситуаций вводится штраф. Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях правительство рассмотрит в четверг, 27 мая, уточнил премьер.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать штрафа после возвращения из-за границы. Вернувшиеся из поездки граждане должны сдать два теста на коронавирус. Результат первого тестирования следует загрузить на портал госуслуг в течение 72 часов с момента прибытия. До получения справки человек должен соблюдать режим изоляции. Если первый ПЦР-тест окажется отрицательным, то не менее чем через сутки надо пройти второй и тоже предоставить его результат.