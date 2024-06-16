В России установят всех причастных к гибели Никиты Цицаги СК РФ: следователи установят всех причастных к гибели военкора Цицаги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Цицаги

Следователи установят всех причастных к смерти военного корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ. Представители ведомства назвали случившееся убийством. Трагедия произошла после обстрела ВСУ Угледара.

Сообщалось, что в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины города Угледар ДНР погиб военный фотокорреспондент. Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста, — уточнили в пресс-службе СК РФ.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее выразил соболезнования родным и близким погибшего в ДНР военкора. Министр направил слова сочувствия изданиям, которые лишились талантливого журналиста. Шадаев охарактеризовал Цицаги как смелого и честного человека, профессионала и друга.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал наградить военного корреспондента орденом Мужества. Парламентарий также принес соболезнования родным и близким Цицаги. По его словам, такие люди должны быть награждены. Цицаги, добавил Соболев, отдал жизнь за Родину.