День фармацевтического работника появился в России

https://static.news.ru/photo/127e1222-b705-11eb-b7f9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России учредило День фармацевтического работника. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая, — говорится в тексте документа.

Праздник был учреждён по инициативе Минздрава. В ведомстве пояснили, что именно в этот день в 1581 году с разрешения царя Ивана IV Грозного была открыта первая аптека, где не только продавали, но и изготавливали лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что Мишустин поздравил отечественных учёных с Днём российской науки. Он отметил, что Россия обладает уникальным интеллектуальным потенциалом и является мировым лидером во многих областях. Новое поколение российских учёных обеспечивает создание цифровых, генетических и нанотехнологий, современных материалов и систем, искусственного интеллекта.