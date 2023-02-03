В России создали черный сыр для очищения ЖКТ В Центре сыроделия Росбиотеха создали черный сыр с активированным углем для очищения ЖКТ

Фото: ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ»

В России создали черный сыр с активированным углем, который очищает желудочно-кишечную систему организма, сообщает Telegram-канал «Лента дня» со ссылкой на Центр сыроделия Росбиотеха. Такой продукт способен помочь при различных заболеваниях ЖКТ. Специалисты уточнили, что черный сыр можно делать на обычных сыроварнях, потому что его производство не требует дополнительного оборудования, а в его состав входят только отечественные ингредиенты.

Черный сыр способен помочь при диарее, метеоризме и повышенной кислотности желудочного сока, сообщил Telegram-канал. Также этот продукт способствует выведению токсинов, газов и различных органических соединений из организма, уточнили в Центре сыроделия Росбиотеха.

Диетолог Екатерина Стеценко ранее рассказала, что потребление сыра и других молочных продуктов рекомендуется ограничить пациентам с артритом или мигренями. Эксперт пояснила, что соль в сыре способствует вымыванию кальция из организма, а также повышает давление. Врач при этом отметила, что белки в сыре считаются полезными, так как они по составу аминокислот близки к белкам тканей и органов человека. Она посоветовала покупать сыр с не более 30% жирности.