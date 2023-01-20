Раскрыты польза и вред сыра Диетолог Стеценко: потребление сыра лучше ограничить людям с гипертонией и артритом

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Врач-диетолог Екатерина Стеценко рассказала «Известиям», что потребление сыра и других молочных продуктов рекомендуется ограничить пациентам с артритом или мигренями. Эксперт пояснила, что соль в сыре способствует вымыванию кальция из организма, а также повышает давление. Врач при этом отметила, что белки в сыре считаются полезными, так как они по составу аминокислот близки к белкам тканей и органов человека.

В сыре очень много солей, к примеру, 60 г сыра чеддер содержат 350 мг соли. Пагубное воздействие соли на кровяное давление хорошо известно, однако ее вклад в развитие остеопороза вызывает еще большее беспокойство. Соль способствует вымыванию кальция из организма, — сказала Стеценко.

Она посоветовала покупать сыр с не более 30% жирности. По ее словам, самым полезным сыром является адыгейский, так как в его составе малый процент жира и соли, а кальция в нем «порой больше, чем у других сортов».

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