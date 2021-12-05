В России создадут базу для оперативного отслеживания опасных инфекций

В России появится федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера с данными об опасных инфекциях. Соответствующее решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. База будет взаимодействовать с другими государственными системами и позволит оперативно отслеживать распространение вирусов, сообщается на сайте правительства.

В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры, — говорится в постановлении Мишустина.

Создаваемый механизм станет частью масштабного проекта «Санитарный щит», который призван защитить людей от возможных эпидемий. С помощью системы будут проводиться противоэпидемические мероприятия, прогнозироваться ситуации на основе математических и статистических моделей, а также оперативное информирование о возникающих угрозах.

Отвечать за формирование и ведение базы будет Роспотребнадзор.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило около пяти миллиардов рублей на закупку лекарственных препаратов против коронавируса. Среди них есть и незарегистрированные в России. Лекарства должны поступить в медучреждения до конца года.