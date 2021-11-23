Кабмин выделил около 5 млрд рублей на лекарства от COVID-19

Правительство выделило около пяти миллиардов рублей на закупку лекарственных препаратов против коронавируса. Среди них есть и не зарегистрированные в России. Лекарства должны поступить в медучреждения до конца года, заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании координационного совета. Ранее стало известно, что в России проходят испытания новые препараты от центра имени Гамалеи и американской фармацевтической компании Pfizer.

Это в том числе не зарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь, — сказал Мишустин.

Отмечается, что правительство закупит препараты «Регданвимаб», «Бамланивимаб+этесевимаб», «Касиривимаб+имдевимаб», «Сотровимаб» и «Ремдесивир». Они должны поступить в медицинские учреждения до конца 2021 года.

Ранее в Центре имени Гамалеи сообщили, что российское средство против COVID-19 на основе моноклональных антител может быть зарегистрировано уже в течение трёх-пяти месяцев. Ещё один препарат от коронавируса, Paxlovid производства американской фармацевтической компании Pfizer, получил разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний эффективности в России. В компании заявили, что лекарство способно снизить риски госпитализации и летального исхода на 89%.