В России скорость электросамокатов и моноколёс ограничат до 25 км/ч

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые правила сертификации «электрических средств индивидуальной мобильности» — электросамокатов, моноколёс и гироскутеров — установят в новом ГОСТе, пишет «Коммерсант». С таким пожеланием выступили Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ, они добиваются ограничения скорости до 25 км/ч и установки системы спутникового слежения на все ввозимые в РФ средства передвижения этой категории.

Подобные ограничения уже используют операторы кикшеринга, но при помощи внедрения нового документа, который уже проходит согласования, их распространят на остальных пользователей.

В Минпромторге рассказали о разработке стандарта с требованиями к «электрическим средствам индивидуальной мобильности» (ЭСИМ — электросамокаты, моноколёса и гироскутеры). Документ разработан ФГУП НАМИ при участии дептранса Москвы. В ведомстве отметили, что все ввозимые в РФ и производимые в России ЭСИМ будут сертифицироваться по новому стандарту.

Главым требованием ГОСТа является «вшитое» на заводе ограничение скорости 25 км/ч. Спутниковая система принудительно будет ограничивать её в заданных районах (например, в парках). Кроме того, предусмотрена функция «пешеходный режим» с ограничением скорости в 6 км/ч. При этом электросамокат сможет подавать «отличительный и видимый световой сигнал».

Двигатель будет включаться только после «двух независимых и разнородных действий преднамеренного характера», иными словами, необходимо будет нажимать кроме «газа» какую-то дополнительную кнопку.

Если возникла неисправность в системе питания, электросамокаты обязаны замедляться до полной остановки, моноколесо кроме этого должно издавать звуковой сигнал. Все СИМ должны быть оборудованы световозвращателями.

Проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и скутеров, ранее предложили МВД в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. Анализ аварийности на дорогах с участием данных средств говорит о том, что они представляют серьёзную опасность как для пешеходов, так и для пользователей самих средств.