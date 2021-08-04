В России школьникам и студентам разрешат перейти на удалёнку

Министерство просвещения РФ позволит учебным учреждениям всех уровней переходить на удалённый формат работы из-за обстановки с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, при реализации образовательных программ принимает решение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с учётом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ <...> и исходя из принципа обеспечения освоения обучающимися их в полном объёме, — говорится в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе также сказано, что учебное заведение обязано обеспечить создание образовательной среды и предоставить доступ к ресурсам, необходимым для освоения образовательной программы.

Ранее стало известно, что Минцифры разработало проект постановления об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования в 2021–2022 учебном году.