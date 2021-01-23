В России произвели около 7,6 млн доз вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e8c6a13c-5d5a-11eb-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российские специалисты к настоящему моменту произвели примерно 7,6 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в субботу, 23 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, в регионы уже доставили 2,1 млн доз вакцины от коронавируса.

По последним сведениям, COVID-19 в стране диагностировали за время пандемии у 3 698 273 человек, 3 109 315 пациентов выздоровели, 68 971 гражданин скончался. Массовая вакцинация всех групп населения РФ стартовала 18 января.

На сегодняшний день, отметила вице-премьер, в России произвели примерно 7,6 млн доз препарата.

2,1 миллиона поставлено в регионы страны. Разница объясняется тем, что они произведены в разное время, и для того, чтобы обеспечить качество и безопасность продукта, вакцина проходит контроль качества, и по мере прохождения она выпускается для использования медицинскими организациями и населением, — заметила вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1».

В России в настоящее время одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Как ранее передавал NEWS.ru, тем, кто уже успел переболеть коронавирусной инфекцией, пока не стоит торопиться с вакцинацией от COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.