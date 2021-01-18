Голикова призвала переболевших COVID-19 не спешить с вакцинацией

https://static.news.ru/photo/1f89c34e-5981-11eb-a858-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: government.ru

Тем, кто уже успел переболеть коронавирусной инфекцией, пока не стоит торопиться с вакцинацией от COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, несмотря на постепенное снижение антител в организме человека после болезни, защита от коронавируса в той или иной степени сохраняется, а случаи повторного заражения COVID-19 пока единичны.

По данным научных исследований, несмотря на то что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и это показывают и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой, — приводит её слова РИА Новости.

Согласно последним данным федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания, с начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели почти 3 млн россиян. За последние сутки число заразившихся выросло на 22 857 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что с 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».