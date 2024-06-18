В России призвали продумать реформу торговли в подземках В «ОПОРЕ РОССИИ» призвали продумать реформу торговли в метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая реформа, направленная на торговлю в вестибюлях метро, должна давать покупателям доступ к товарам импульсного спроса, заявил в беседе с НСН вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Владлен Максимов. При этом он добавил, что не понимает, как можно установить в таких местах пункты выдачи заказов.

Идею выдавать посылки в метро я нахожу странной, ведь туда надо как-то эти посылки спустить, машину подогнать. Сама по себе реформа подземных переходов в метро имеет место. <...> Сейчас же надо что-то улучшить, углубить. Пока что я не понимаю, как это будет происходить. В метро должны быть товары импульсного спроса, которые может предложить как крупный бизнес, так и малый, — уточнил Максимов.

Он обратил внимание на то, что суть аренды в метро — чем меньше павильон, тем за большие деньги его можно сдать. Такие павильоны, по его словам, можно укрупнять, но там будут уже другие деньги.

В метро Москвы в скором времени намерены убрать все ларьки, которые продают не всегда качественные товары. По первоначальным планам, под программу реновации вестибюлей и подуличных переходов подпадут примерно 750 объектов, пишет издание.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее рассказал, что в городе создали самую маленькую в мире карту подземного транспорта, которая включает все 430 станций метро. Он добавил, что размер названий станций составляет 15 микрон, или 0,015 мм.