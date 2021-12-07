В России предложили ввести систему штрафных баллов для водителей

В 2021 году Минюст России включил в проект нового Процессуального кодекса об административных правонарушениях ужесточение наказания за повторяющиеся нарушения ПДД, которое предусматривает «лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьёзных нарушений ПДД (три и более раза в течение одного года)». Перечень «серьёзных» нарушений ещё официально не опубликован, однако СМИ приводят примеры применения планируемой нормы, в которых фигурируют только очень грубые нарушения, такие как превышение скорости более чем на 40 км/ч, выезд на встречную полосу или непредоставление преимущества пешеходу. Автор проекта «20 идей по развитию России» , предприниматель и активист Дмитрий Давыдов считает, что этих мер недостаточно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом «мелкие» правонарушения при таком подходе могут нести в себе большой риск для безопасности на дороге в целом. Например, если частое превышение скорости на 20–40 км/ч не будет грозить лишением прав, то это позволит водителям перемещаться по городу со смертельно опасной и разрушительной для населённого пункта скоростью 99 км/ч, рискуя только лишь штрафом в 500 рублей. Так, за 1000 рублей можно не пристёгиваться ремнями безопасности или остановиться на автомагистрали в неположенном месте, за 1500 рублей можно держать в руках телефон или ездить по обочине. Последствия от привычки нарушать «по мелочи» за небольшие деньги оказываются катастрофическими. Кроме того, с развитием технологий онлайн-платежей и мобильного банкинга процедура оплаты штрафов стала очень простой и аналогична приобретению товаров и услуг, что, как считает автор проекта, психологически может восприниматься как покупка права на нарушение.

Прогрессивная шкала штрафов, как помнят многие водители, действовала в Советском Союзе, когда инспектором за нарушение ПДД делался прокол на водительском удостоверении, а впоследствии он мог быть лишён прав. Как оказывается, подобная система применяется и в странах Европы. Только документ, конечно, никто уже не прокалывает. В Испании, например, водителю с получением прав присваивается 12 баллов. В зависимости от тяжести нарушения он может получить либо только штраф, либо штраф плюс потерю баллов. Если баллов не осталось, то его удостоверение приостанавливается на шесть месяцев в первый раз и на 12 месяцев в последующие разы. За любое нарушение водитель рискует потерять от двух до шести баллов.

Проект «20 идей по развитию России» предлагает разработать и внедрить на законодательном уровне похожую систему штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Так, предлагается помимо предупреждений и штрафов, предусмотренных КоАП, каждому нарушению ПДД, за которое не лишают прав, присвоить штрафной балл от 1 до 8 в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения. Например, нарушение правил пользования звуковыми сигналами и аварийной сигнализацией — 1 балл, проезд на красный свет — 8 баллов. Если водитель набирает 15 баллов в течение двух лет, то лишать его права управления транспортным средством сроком на один год. Для начинающего водителя и для тех, кто вновь получает права после изъятия, порог 8 баллов. Для восстановления прав по прошествии одного года обязать водителя проходить обучение и сдавать экзамены. Если же водитель не имеет ни одного нарушения, то за каждый год без нарушения (начиная с третьего года) увеличивать кредит баллов на 1 единицу, но не более 20 в сумме.

По мнению автора проекта, при создании такого сдерживающего фактора количество нарушений заметно снизится. А значит, и сократится уровень травматизма и смертности на дорогах страны. Однако реализация этой инициативы невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.