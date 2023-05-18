В России создали первую 3D-инсталляцию с голографической скульптурой В России создали первую 3D-инсталляцию с голографической скульптурой ученой Магдалиной Покровской

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Социальная сеть «ВКонтакте» в рамках проекта «Женских рук дела» создала первую в России 3D-инсталляцию с голографической скульптурой ученой Магдалины Покровской. Десятки тысяч пользователей проголосовали за ее кандидатуру. Увидеть инсталляцию можно будет с 19 мая в креативном пространстве Дизайн завод на Большой Новодмитровской улице в Москве. Экспозицию сможет посетить любой желающий.

Доктор медицинских наук и бактериолог Покровская известна своими исследованиями возбудителей инфекционных заболеваний. В годы Второй мировой войны она лечила людей с инфицированными ранами. Кандидат медицинских наук Анна Симбирцева рассказала, что ученая не боялась работать с опасными бактериями, а испытания разработанной ею вакцины проводила на себе. Благодаря этому удалось спасти многих людей от чумы. В России данную вакцину продолжают использовать до сих пор.

СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что социальная сеть поддерживает различные образовательные и культурные проекты. Открытие первой голограммы известной женщины-ученой — только первый этап, уточнила она.

Проект «Женских рук дело» стал настоящим цифровым окном в мир великих научных открытий, совершённых выдающимися женщинами, чьи достижения вдохновляют на смелые, инновационные свершения в самых различных сферах. Открытие голограммы Магдалины Петровны Покровской — это первый этап нашего проекта в офлайне. В течение всего года мы продолжим создавать инсталляции в творческих и общественных пространствах по всей России, — рассказала Краснова.

Пользователи социальной сети также выбрали в качестве героинь для инсталляций Варвару Рудневу-Кашеварову, которая одной из первых стала изучать патологии матки, хирурга Веру Гедройц, лечившую проникающие ранения на поле боя во время Русско-японской войны, Надежду Зибер-Шумову, которая изобрела вакцину от дифтерии и стала первой женщиной со степенью доктора медицины, Веру Данчакову, обнаружившую, что стволовые клетки могут замедлять рост болезнетворных микроорганизмов и опухолевых клеток. «ВКонтакте» благодаря проекту планирует изменить удручающую статистику — в России только 2% памятников из нескольких тысяч посвящены женщинам.

Ранее стало известно, что гости VK Fest смогут поучаствовать в творческих и спортивных мастер-классах. Фестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а также впервые в Новосибирске и Владивостоке.