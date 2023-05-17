На VK Fest организуют развлекательные зоны по интересам для гостей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители музыкального фестиваля VK Fest в парке Горького в Москве

В 2023 году фестиваль VK Fest, организованный социальной сетью «ВКонтакте», пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а также впервые в Новосибирске и Владивостоке. Мероприятие станет не только крупнейшим музыкальным событием года, но и даст возможность гостям фестиваля побывать на творческих и спортивных мастер-классах и заняться разнообразными активностями. В Новосибирске, Владивостоке и Сочи для посетителей организуют общие развлекательные зоны, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. В Москве и Санкт-Петербурге будут организованы отдельные локации. На московской площадке это «Видеоигры», «Технологии», «Лекторий», «Спорт», «Семья», «Развлечения», «Блогеры», «Косплей», «Творчество», а на петербургской будет дополнительно представлена зона «Драйв».

В этом году гостей фестиваля ждут выступления большого количества артистов, встречи с кумирами, конкурсы, призы и фотозоны. Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков отметил, что в этом году на сценах городов России в рамках мероприятия будут представлены разные музыкальные жанры.

Мы готовимся запустить самый масштабный фестиваль в истории VK Fest, который стартует уже через месяц. В этом году мы не только расширили географию фестиваля, но и разнообразили лайнап, пригласив музыкантов самых разнообразных жанров, — рассказал Сидорков.

Самый большой заявленный состав исполнителей представят в Москве и Санкт-Петербурге. В петербургском парке 300-летия города 1 и 2 июля на четырех тематических сценах выступят более 70 артистов и коллективов, а в московском парке Горького 15 и 16 июля на трех площадках появятся более 60 исполнителей. Среди популярных артистов ожидаются ANNA ASTI, МОТ, Dabro, Лолита, HammAli & Navai, Mary Gu, IOWA, L’One, JONY, «Иванушки International», Zivert, Элджей, Seville и другие. На альтернативной сцене выступят Big Baby Tape, SALUKI, Wildways, Boulevard Depo, Антоха МС, Хаски, OG Buda, Мэйби Бэйби. Из новых фрешменов будут представлены КУОК, Zventa Sventana, Тося Чайкина, Green Apelsin, Luverance, КРИМИ КРАЙ, Наша Таня, «Видеокассета твоих родителей» и Дима Пермяков.

VK Fest ранее был назван самым известным фестивалем России. Об этом свидетельствует опрос исследовательской компании OMI. Согласно ее данным, около 60% опрошенных знали об этом фестивале, еще 29% — когда-либо были на нем.