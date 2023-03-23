VK Fest назван самым известным фестивалем в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым известным фестивалем России назван VK Fest, организацией которого занимается социальная сеть «ВКонтакте». Об этом свидетельствует опрос исследовательской компании OMI. Согласно ее данным, около 60% опрошенных знали об этом фестивале, еще 29% — когда-либо были на нем. Помимо того, опрос показал, что жители Санкт-Петербурга чаще остальных посещали музыкальные фестивали за последние три года.

Опрошенные отметили, что VK Fest отвечает основным запросам аудитории, поскольку на нем выступают востребованные среди россиян артисты и звучит современная и актуальная музыка. Респонденты воспринимают фестиваль как молодежное событие с удобной локацией. Также VK Fest вошел в группу фестивалей, которые участники опроса готовы порекомендовать своим друзьям и знакомым.

Согласно опросу, в топ-3 самых популярных фестивалей в России вошли «Нашествие» и «Дикая Мята». Помимо того, после отмены антиковидных ограничений почти половина респондентов планирует побывать на музыкальных фестивалях в этом году.

Ранее сообщалось, что в 2023 году VK Fest станет крупнейшим фестивалем. Он традиционно пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а также впервые в Новосибирске и Владивостоке. Мероприятие объединит сотни тысяч человек, которые смогут встретиться с любимыми артистами, спикерами и блогерами. В этом году фестиваль продлится целый месяц. С 2023 года билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия.