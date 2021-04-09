В России поменялись правила использования материнского капитала

https://static.news.ru/photo/c02d645c-9a65-11eb-9fd7-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Некоторые правила использования материнского капитала в России изменились с 11 апреля. В частности, у родителей теперь будет полгода на решение об использовании средств.

Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу в 11 апреля, сообщает РИА Новости.

Перед этим кабмин одобрил проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Родителям необходимо писать заявление с объяснениями, на что пойдут деньги. В случае если за полгода решение не принято, его можно будет продлить. Для этого потребуется написать заявление в Пенсионный фонд.

Без соответствующего заявления в течение трёх месяцев деньги по умолчанию уйдут на накопительную пенсию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на сегодняшний день материнский капитал получили более 11 млн российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Вице-премьер отметила, что более 80% семей уже подали заявления, чтобы воспользоваться средствами маткапитала. При этом 7 млн семей направили помощь от государства на улучшение своих жилищных условий.