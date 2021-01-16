В России подскочили продажи лопат из-за снежной зимы

https://static.news.ru/photo/d1d20504-58a8-11eb-8ee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обилие снега вызвало взрывной спрос на лопаты и снегоочистители в России, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики изучили сведения за четыре дня уходящей недели (11–14 января) и аналогичный период прошлой (4–7 января).

Согласно полученным данным, средний чек при покупке лопат составил 426 рублей, что на 17% выше, чем неделей ранее. Приобретать их стали на 51% чаще. По движкам (толкателям снега) средний чек вырос на 8% — до 1126 рублей, а частота покупок — на 38%. Снегоуборщики установили рекорд по частоте покупок — она увеличилась на 148%. Средний чек вырос на 11% (23 418 рублей).

Резкое увеличение продаж наблюдалось 13 и 14 января, когда фиксировались особо сложные погодные условия в центральных регионах РФ и в Москве.

Так, жители столицы купили на 96% лопат больше, чем на прошлой неделе, движков — на 298% больше, снегоуборщиков — на 214%, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в субботу, 16 января, в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова приблизилась к 40 см.