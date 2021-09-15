В России откажутся от детских домов

Замминистра просвещения РФ Денис Грибов заявил, что в будущем возможен отказ от детских домов в пользу воспитания детей в приёмных семьях. По мнению чиновника, такой метод является более гуманным и эффективным. Об этом сообщает ТАСС.

Мы должны ставить какие-то большие цели перед собой. На самом деле опыт и практика воспитания детей в кровных семьях, приёмных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность. Цель есть, надо двигаться к ней, рано или поздно это будет реалистично, — рассказал Грибов.

Вопрос детских домов обсуждался в рамках закрытого пресс-показа документального фильма «Семья вместо детского дома», посвящённого проблемам социального сиротства. Автором картины является руководитель Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев. В основу фильма легли беседы с представителями благотворительных фондов, а также истории выпускников детских домов.

Ранее депутат Государственной думы и член «Единой России» Светлана Бессараб высказала своё предложение о том, как восполнить недостаток трудовых мигрантов в России. По её мнению, для этих целей не подойдут пенсионеры, но можно привлечь выпускников средней школы.