Депутат-единоросс предложила заменить мигрантов выпускниками средних школ

Депутат Государственной думы и член «Единой России» Светлана Бессараб высказала своё предложение о том, как восполнить недостаток трудовых мигрантов в России. По её мнению, для этих целей не подойдут пенсионеры, но можно привлечь выпускников средней школы. Такое заявление она сделала в разговоре с «Газетой.ru».

Она напомнила , что трудовые мигрнаты, как правило, занимаются непривлекательной работой, которую не хотят выполнять российские граждане. Это может быть строительство или уборка.

Я уверена, что уже сегодня мы можем предлагать эти специальности нашим ребятам, заканчивающим девятый класс, чтобы заменить трудовых мигрантов в этом вопросе, — подчеркнула она.

По её словам, многие школьники не могут продолжить обучение после девятого класса. В этом случае им следует предложить бесплатные курсы и за несколько месяцев «сделать из них хороших каменщиков, столяров, маляров-штукатуров».

Зачем нам трудовые мигранты, если сегодня наши ребята могут получить востребованную на рынке труда профессию. Можно быть хорошим каменщиком, укладчиком плитки, маляром-штукатуром, получать хорошие средства и при этом быть российским гражданином, — добавила политик.

Она считает, что пенсионеры не подойдут для этих целей, потому что им будет тяжело заниматься физическим трудом. При этом те пенсионеры, которые могут трудиться, уже делают это.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что из-за того, что на стройках не хватает мигрантов, застройщики повышают цены. Сейчас в Москве не хватает около 200 тысяч трудовых мигрантов.