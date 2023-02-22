В России нашли способ противостоять РСЗО HIMARS «Известия»: в российской армии нашли способ противостоять РСЗО HIMARS

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы РФ нашли способ противостоять американским установкам реактивной системы залпового огня HIMARS на Украине. По его словам, которые приводят «Известия», ключом к противодействию данному вооружению оказались разведывательные беспилотники.

HIMARS — непростая цель, но мы подобрали ключи к ней. Мы научились их обнаруживать. Здесь большую роль играют наши разведывательные беспилотные аппараты, а также другая разведка, включая спутниковую, — подчеркнул Дандыкин.

Он указал на способность HIMARS постоянно менять позиции, из-за чего засечь РСЗО очень сложно. Однако теперь «против них ведется системная работа», считает военный эксперт.

Дандыкин добавил, что подтверждением его слов является уничтожение 21 февраля российскими подразделениями двух пусковых установок HIMARS в ДНР.

Ранее стало известно, что 10 февраля ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО HIMARS. Всего было выпущено десять снарядов, повреждения получили два-три дома в селе Зерново Суземского района, никто из жителей не пострадал.