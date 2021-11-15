В России начнут штрафовать за нарушение ПДД с помощью приложения

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года внести в законодательство изменения, которые бы давали возможность штрафовать за нарушения правил дорожного движения на основе фото- и видеоматериалов, получаемых через специальное мобильное приложение. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Ранее Госавтоинспекция анонсировала внедрение системы, с помощью которой любой человек сможет зафиксировать нарушение ПДД.

Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки, — говорится в тексте поручения Кабмину.

Также правительство должно в этот срок проработать вопрос о передаче российским регионам часть полномочий по рассмотрению административных дел в области дорожного движения.

Ранее в Госавтоинспекции не исключили появления системы «Народный инспектор». Она позволит фиксировать и передавать данные о нарушениях в ГИБДД с помощью смартфона.

Ранее депутаты заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв и Дмитрий Панов предложили поправки в федеральное законодательство, подразумевающие троекратное увеличение штрафов для водителей легковых и маршрутных такси за нарушение ПДД. Они предусматривают вынесение такси в отдельную группу транспорта повышенного риска. По мнению депутатов, эта мера поможет дисциплинировать рынок.