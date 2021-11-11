Депутаты предложили поднять штрафы для таксистов втрое

Депутаты заксобрания Алексей Цивилёв и Дмитрий Панов предложили поправки в федеральное законодательство, подразумевающие троекратное увеличение штрафов для водителей легковых и маршрутных такси за нарушение ПДД. Они предусматривают вынесение такси в отдельную группу транспорта повышенного риска. По мнению депутатов, эта мера поможет дисциплинировать рынок, пишет «Парламентская газета».

По словам авторов инициативы, поводом для нововведений стали многочисленные аварии и инциденты с участием маршрутных и легковых такси. Поправки предполагается внести в 12 главу КоАП. Депутаты уже направили законопроект на заключение юристам.

По статистике МВД за пять лет, 56% всех ДТП произошло по вине таксистов, — сказал Цивилёв.

Согласно законопроекту, водителей данных категорий транспорта предлагается штрафовать на две тысячи рублей за нарушение правил установки регистрационных знаков, при этом штраф для обычного автовладельца составит 500 рублей.

Кроме того, за вождение в нетрезвом виде, при условии отсутствия уголовной составляющей, с таксистов предлагается удерживать 60 тысяч рублей штрафа с лишением прав на полтора-два года. Сейчас за это полагается до 30 тысяч рублей штрафа с таким же сроком лишения прав.

Также таксистам предлагают поднять штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час до 2,5 тысячи рублей, сейчас сумма для всех автовладельцев составляет 500 рублей. При этом депутаты предлагают увеличить максимальный штраф за сильное превышение скорости с птяи тысяч до 20 тысяч рублей для данной категории водителей.

В законопроекте предлагается повышение штрафа для перевозчиков за нарушения ПДД, приведших к аварии с пострадавшими, проезд через железнодорожные пути, на красный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной и ряд других нарушений, которые упоминаются в главе 12 КоАП.

Мы полагаем, что ужесточение наказания дисциплинирует таксистов, которые будут понимать, что средний штраф за нарушения в три тысячи рублей выше, чем средний заработок за день, — подчеркнул Панов.

Ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта об ограничении на трудовую деятельность для водителей общественного транспорта и такси, имеющих неснятую или непогашенную судимость. Инициатива касается как россиян, так и трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.